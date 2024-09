USello ulingise emidlalweni eminingi yethelevishini okubalwa kuyo iThe Wife, Backstage, Generations, Rhythm City, Mamello, Isidingo, UBab' UStevovo neminye. Emafilimini abonakale kuwo kukhona nawaphesheya kwezilwandle njengeTarzan, The Epic Adventures, An Act of Defiance, Happiness is a Four Letter Word, How To Steal 2 Million namanye. USello uwole inqwaba yemiklomelo.

Ubabaza kanjena nje uTebogo, umufi ulandela ezithendeni zozakwabo abasanda kusishiya. Kuqale umlingisi uConnie Chiume ngo-Agasti 6. Kube sekulandela umsakazi nomethuli wezinhlelo zethelevishini, uZanele Mbokazi (52) ngo-Agasti 12 ngaphambi kukaThabiso Sikwane ohambe emhlabeni ngo-Agasti 30 emuva kokugula isikhashana. Ngakusasa kube sekulandela imbongi ebisidume umhlaba wonke, uJessica Mbangeni (47) naye ogule isikhashana. NgoSepthemba 5 kulandele inkakha yomculo wekwaito, uSandile "Mapaputsi" Ngwenya.

NgoLwesihlanu kuhambe emhlabeni usomahlaya owaduma emculweni we-hip hop neR&B, uPhilani "Umfundisi Ntshebe" Mabanga nomakadebona, uDarlington "Papa G" Michaels wodumo kwiSidingo.