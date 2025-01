AMATHEMBA aleli zwe alele kumculi we-pop uTyla nophrojusa wama-piano uTyler ICU ukubuya nezindondo emncinciswaneni ohlanganisa amaciko amazwe omhlaba ama-Trace Awards & Summit azoba seZanzibar, eTanzania ngoFebhuwari 26. UTyla wodumo lwengoma ethi Water, uqokwe eminxeni emihlanu okungowe-Song of The Year, Best Female Artist, Best Live Performance, Best Global African Artist ne-Best Artist: Southern Afrika. UTyler ICU wodumo lweMnike, yena uqokwe emkhakheni we-Song of The Year, Best DJ nowe-Best Global African Artist.

Umncintiswano ubuya ihlandla lesithathu nonyaka. Unemikhakha ewu-24, kanti kuzoqhudelana amaciko asemazweni awu-30 ase-Afrika, South Ameria, Carribean, Indian Ocean nase-Europe. Eminye imikhakha yabaqokiwe imi kanjena: – Song of the Year: Tyla – Jump (South Africa), Tyler ICU – Mnike (South Africa), Titom & Yuppe – Tshwala Bam (South Africa), Tamsir x Team Paiya – Coup du Marteau (Ivory Coast), Asake & Travis Scott – Active (Nigeria), Tems – Love Me Jeje (Nigeria), Burna Boy – Higher (Nigeria), Rema & Shallipopi – Benin Boys (Nigeria) neDiamond Platnumz – Komasawa (Tanzania).

UMCULI we-pop uTyla Isithombe: Facebook/TYLA Album of the Year: Burna Boy – I Told Them (Nigeria), Asake – Lungu Boy (Nigeria), Rema – Heis (Nigeria), Josey – Vibration Universelle (Ivory Coast), Amaarae – Fountain Baby (Ghana), King Promise – True To Self (Ghana), Stonebwoy – 5th Dimension (Ghana) noToofan – Stamina (Togo). Best Collaboration: Titom & Yuppe & Burna Boy – Tshwala Bam (Remix) (South Africa/Nigeria), Neyna & MC Acondize – Nu Ka Sta Para (Cape Verde), Kocee ft. Patoranking – Credit Alert (Cameroon/Nigeria), Asake & Wizkid – MMS (Nigeria), Rema & Shallipopi – Benin Boys (Nigeria), Odumodublvck & Black Sherif – Woto Woto Seasoning (Ghana) noTamsir & Team Paiya – Coup du Marteau (Ivory Coast) – Best Music Video: Meji Alabi for Rema “DND” (Nigeria), TG Omori for Kizz Daniel & Davido “Twe Twe” (Nigeria), Director Folex for Zuchu feat Innoss’ B “Nani” (Remix) (Tanzania/DRC), Nabil Elderkin for Tyla “Jump” (South Africa), Kmane for Ayra Starr “Commas” (Nigeria), Seoute Emmanuel for Toofan “C Pas Normal” (Togo), Ach’B for Innoss’ B “Sete” (DRC) no-Edgar Esteves for Asake & Wizkid “MMS” (Nigeria).

– Best Dancer: Ikorodu Boys (Nigeria), Dancegod Lloyd (Ghana), Incredible Zigi (Ghana), Kamo Mphela (South Africa), Telminho (Angola), Makhadzi (South Africa), Ordinateur (Ivory Coast) no-Issac Kalonji (Democratic Republic of Congo). – Best DJ: Tyler ICU – Mnike (South Africa), Uncle Waffles – Wadibusa (South Africa), DJ Tunez – Apala Disco Remix (Nigeria), DJ Nelasta – Eros (Angola), DJ Spinall ft. Tyla & Omah Lay – One Call (Nigeria), DJ Neptune ft. Qing Madi – Honest (Nigeria), DJ Moh Green – Kelele (Algeria), DJ Maphorisa – Mnike (South Africa) noKabza De Small – Imithandazo (South Africa). – Best Hip-Hop Artist (sponsored by Hot 97): Nasty C (South Africa), Didi B (Ivory Coast), Odumodublvck (Nigeria), Suspect 95 (Ivory Coast), Sarkodie (Ghana), Young Lunya (Tanzania) noMaglera Doe Boy (South Africa).

– Best Global African Artist: Tyla (South Africa), Tyler ICU (South Africa), Fally Ipupa (Democratic Republic of Congo), Burna Boy (Nigeria), Asake (Nigeria/USA), Rema (Nigeria), Ayra Starr (Nigeria) noDiamond Platnumz (Tanzania). – Best Male Artist: Dlala Thukzin (South Africa), Fally Ipupa (Democratic Republic of Congo), Diamond Platnumz (Tanzania), Asake (Nigeria), Burna Boy (Nigeria), Rema (Nigeria), Wizkid (Nigeria) noStonebwoy (Ghana). – Best Female Artist: Tyla (South Africa), Makhadzi (South Africa), Chelsea Dinorath (Angola), Josey (Ivory Coast), Ayra Starr (Nigeria), Tems (Nigeria) noYemi Alade (Nigeria).

– Best Newcomer (sponsored by Johnnie Walker): Nkosazana Daughter (South Africa), Himra (Ivory Coast), Sabrina (Cameroon), Mia Guissé (Senegal), Shallipopi (Nigeria), Qing Madi (Nigeria) no-Abigail Chams (Tanzania). – Best Live Performance: Fally Ipupa (DRC), Ayra Starr – 21: The World Tour (Nigeria), Burna Boy – I Told Them (Nigeria), Tyla (South Africa), Yemi Alade – African Rebel Tour (Nigeria), Didi B – Mojo Trone Tour (Ivory Coast) neDiamond Platnumz – Wasafi Festival (Tanzania). Best Producer: Kelvin Momo – Sewe (South Africa), P.Priime – MMS (Nigeria), DJ Maphorisa – Mnike (South Africa), Tam Sir – Coup du Marteau (Ivory Coast), Sarz – Happiness (Nigeria), Jae 5 – Perfect Combi (Ghana), KDDO – For Certain (Party Next Door) (Nigeria), London – Ozeba (Nigeria) noKabza De Small – Imithandazo (South Africa).