UKUCWILA ezikweletini ezagcina zifinyelela kuR1 million, okwamthatha cishe iminyaka emihlanu ukuzikhokha zonke, kwamvula amehlo uNksz Vangile Makwakwa, wakhuthala ngangakwenza ukusiza abanenkinga yezikweletu.

Uqale lapho ukuthekela ulwazi lokusiza ukugwema izikweletu, wabhala izincwadi ezintathu ezifundisa ngalokho; okungezithi Heart, Mind and Money ngo-2013, Next Level You: Womb and Money Journal ngo-2021, nethi Watch Your Money Personality: Changing The Way Black Families Manage Their Finances, ephume nyakenye.