UThabisile uqokwe emkhakheni we-Best Star Inspirational Woman of the Year, lapho eqhathwe khona nomculi uKelly Khumalo, umlingisi uNambitha Ben-Mazwi noTwiggy ekubeni emnxeni we-Best Star Actress of the Year etholene phezulu noNambitha Ben-Mazwi, Ziya Xulu noHloniphile Shlongonyane nabanye bakwamanye amazwe.

Kulo mcimbi kuzobe kunandisa oDeena Ade (Nigeria), Ntsetselelo Dlamini (Swatini), Jasper Boyz (USA), Subliminal Duo (South Africa), Kiddo Takeover (Zimbabwe) no-Ofentse Barbie (South Africa).

Ozobe ephethe uhlelo nguMfanele Nduku ngokubambisana noHelen Zulu, kanti kukhaphethi obomvu kuzobe kukanise uWish Bigboys noComfort Molefe.

MAWHOO

Naba abanye abazobe bemele iNingizimu Afrika kumaShining Stars Africa Awards; ngoKelly Khumalo (Inspirational Woman, Music Video & Artist), Innocent Sadiki (Personality), Millicent (Social Media/TV Personality), Boity Thulo (Female Entrepreneur), Ofentse Barbie (Dance Group & Choreographer), Centtwinz (Best Star Podcast), Ziya Xulu (Best Star Actress), Magic Voice (Young Achiever & Artist), Senzo Radebe (Actor), Nonku Williams (Best Reality Show Star), Cyan Boujee (Best Upcoming Rising Star), Thandeka "Mawhoo" Ngema (Best Rising Star & Song Collaboration), Ronwen Williams (Sports Personality), Temba Bvuma (Sports Personality), Keketso Mpitso (Actor), Happy Simelane (Best Reality Show Star), Mandla N (Film Director), Lady Amar (Club DJ), Hamba Juba (Song), CiCi (Inspirational Woman).