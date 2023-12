UThando uthe uzizwa ebusisekile ngokuqhathwa nezinkunzimalanga emsebenzini azifela ngawo. "Ngiyabonga kubo bonke abalalela i947 Drive with Thando. Ngiyanithanda futhi ngiyanitusa," kubhala uThando ku-Instagram.

Uhlelo lukaBeekay Mchunu noBingelela Mpanza kuKhozi FM, iSigiya Ngengoma, lududulana nolukazakwabo uZeal Dladla, kwiBest Weekend Show. NakwiBest Content Producer kuhlabana amalunda aboKhozi FM, uSihle Mavundla woBusuku Obuhle, noBabheke Mthethwa weVuka Afrika Breakfast Show nabekwezinye iziteshi. USaziso Dlamini, noXolani Madlala beKhwezi FM babhekene ngeziqu zamehlo kwiBest Afternoon Drive Presenter (Community).

NakwiBreakafast Show Presenter uSaziso ubuye wadedelwa noMxolisi Stressless Mhlongo, weZwi Lomzansi. USiwe Cele woKhozi FM ngomunye wabasakazi abazihlonishwa ngomklomelo weBright Star kanti nozakwabo, uZamantungwa Khumalo ukulabo abaqokwe ngabaphathi bemisakazo. U-Anele Mdoda ungene emkhakheni weBest Breakfast Show Presenter nakoweBest Breakfast Show. Uhlelo loTshatha iWoza Nabangani Bakho ibhonyana neDrive By yeLotus, iBeyond The Headline yeSA FM, Drive 326 yeTru FM ne-UWFM yoMhlobo Wenene kwiBest Afternoon Drive Show (PBS) kanti iTouch Down At the Metro FM iqhathwe ne947 Drive with Thando, The Roger Goode Show, Kaya Drive with Sizwe Dhlomo neFlash Drive with Carl Wastie koweBest Afternoon Drive Show (Commercial).