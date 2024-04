UKabza ogamalakhe langempela nguKabelo Petrus Motha (31) udabuka khona esifundazweni saseMpumalanga nokwenze ukunqoba kwakhe kwaba kuhle kakhulu. Uthathe indondo ebibhekwe ngabomvu yeSong of he Year ngengoma ethi, Imithandazo. Le ngoma ibuye yanqoba emunxeni we-Best amaPiano neBest Collaboration. Le nsizwa yakwaMotha ibuye yathatha indondo yeBest Produced Album ngeSimo.

Tbo Touch -" first of all, Patrice Motsepe increas the cheque next year"



IMITHANDAZO deserved Song of the year, ahh it's our Anthem congratulations gents.! @KabzaDeSmall_ , @ReasonHD , @YOUNGSTUNNA_ZA #MMA24