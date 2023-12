2012 MTN Best Night-time Show Presenter, 2012 MTN Best Night-time Show, 2013 MTN Best News and Actuality Show, 2013 MTN Best Drive Home Show Presenter, 2013 Sanlam/MDDA Best Indigenous Music Show, 2013 Sanlam/MDDA Excellence in Broadcasting in Indigenous, 2014 Sanlam/MDDA Best Indigenous Music Show, 2014 Sanlam/MDDA Excellence in Broadcasting in Indigenous, 2017 Consumers’ Choice Award, 2018 Liberty Radio Awards Music Show, 2020 SANLAM Financial Journalism Award (Personal Finance Category) First Runner- Up Winner, 2020 Best Drive Presenter, 2020 Best Night-time Show, 2020 Cipla Mental Health Journalism Awards- Broadcast (Radio and TV) Category, 2022 Diageo Responsible Drinking Media Awards- Community Media Winner, 2022 SA Radio Awards Best Weekend Show, 2023 Vodacom Journalist of the year (Regional) nowe- 2023 Vodacom Journalist of the year (National Winner).

Ngo- 2017, uSaziso wawina iSanlam Financial Journalism Award, okwakungokokuqala iphunyelelwa yintatheli yesiteshi somphakathi.

Umsebenzi wakhe umenze wagcina esesebenzela izinhlangano emazweni ase-Afrika ahlukahlukene. Uyingxenye ye-Agenda 2063 Media, okuwuhlelo oluhlanganisa izintatheli zamazwe ase-Afrika.