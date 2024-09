Emuva kokuphothula lezi zifundo ube esedlulela kwezeMaster of Laws in Labour Studies lapho ebecwaninga ngesihloko esithi:- The Future of Collective Agreements : A critical review of Public Servants and Association and Others v Minister of Public Service and Administration and Others.

Uthe okumenze wacwaninga ngalesi sihloko wukuthi wayeyinhloko yophiko lwezabasebenzi kwi-EFF kanti bekuthi njalo uma abasebenzi benezinkinga esebuza ezinyunyaneni zabo ukuthi kungani kungenzeki into ethile ekubeni kunesivumelwano bese ethola ukuthi umqashi akasilandeli leso sivumelwano.

Wenze isibonelo sokuthi ngaphansi kwesigaba-33 A somthetho wabasebenzi ophathelene nezivumelwano, umqashi kufanele asihloniphe isivumelwano asenzile kanti uma ephula isivumelwano kufanele ayiswe kwi-bargaining council ukuze asilandele.