INCWADI: We were always here: stories of black inventors across the African diaspora

Incwadi igxile ebantwini abafudukile e-Afrika, bayoqala impilo kwamanye amazwe kepha abazange bashintshe ukuthi bangama-Afrika. Encwadini ethi, We were always here: stories of black inventors across the African diaspora, balandisa ngabamnyama abakhaliphile abakwazi ukuphemba izinto ngenhloso yokusombulula izinkinga zabantu abase-Afrika.

Kukaniningi sibona imbalo ethi Africa your time is now! Cha, kade baqala abamnyama ukusungula amasu awusizo futhi ayingqophamlando emhlabeni.

Kukhona nengqophamlando eyenziwa nguSolwazi uMashudu Tshifularo, udokotela wokuqala emhlabeni owahlinza isiguli wasifaka i-3D middle ear. Kukhona noRichard Turere waseKenya, owasungula indlela ephephile yokuvikela imfuyo ebusuku, ngaleso sikhathi wayeneminyaka ewu-11. Incwadi ihlanganise abantu abangumsinsi wase-Afrika, asebehlala emazweni ahlukene okubalwa iCaribbean, America, Tanzania, Ghana, Lesotho, Ningizimu Afrika, Kenya namanye.