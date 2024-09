Leli ciko elidabuka eShowe futhi elilingisa indawo kaMaphalala kulo mdlalo okhonjiswa kuMzansi Magic phakathi nezinsuku ngo-8.30 ebusuku, liqokwe emunxeni weBest Produced Album, Best Traditional Music Album neBest Engineered Album ngecwecwe iShaka iLembe Soundtrack Album Volume 2 (Original Music From the Shaka iLembe TV Series).

UMbuso ubambane kwathula umoya noKabelo "Kabza De Small" Motha ngeminxa emithathu umuntu ngamunye. UKabza, owayebadlula bonke nyakenye ngokuqokwa, ungene emunxeni we-Album of the Year, Best Motsweding Amapiano Album nakwiRadio 2000 Duo/Group of the Year.

Obaqwaqwade emakhanda nguTyla Laura Seethal oqokwe eminxeni emihlanu. UTyla uqokwe kwiSampra Best Album, Ukhozi Female Artist, Santam Newcomer, Best Pop Album neBest Collaboration.