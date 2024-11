Imiphumela yomqhudelwano ihambe kanje:

Kwi-Song of The Year kuwine iPomeroy Gordon Stars - Ngithule Engathi Angiboni, iSong of All Time iwinwe yiRoyal Messengers -Lafa Ngathi, i-Album of The Year inqotshwe yiXolo Can't Get, iBest Upcoming ithathwe yiNkululeko neNdwedwe Perfect Boys.

UMzukisi "Sir Nqubs" Nqubula weNgwane FM uhlabane ngeBest Presenter, iYoung Singers yathatha iBest Isicathamiya Group kwathi iChairman's Award yaya kwiMachunwini Black Swallows. Emunxeni weBest Live Performance kuhambe kanje: 5. Ndwedwe Shining Stars, 4. NMZ Power Singers, 3. Abafana Bokuthula, 2. Royal Messengers neNombika Black Boys ephume phambili.