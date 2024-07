ULAMIEZ Holworthy

Kwele-Afrotainment khona kuzonandisa uTira, Dladla Mshunqisi, Mahwoo, Goldmax, Qwabe Twins, Zee Nxumalo, Big Zulu kuthi uhlelo luphathwe wuLootLove ongumethuli wezinhlelo zethelevishini. Kulo nyaka i-Afrotainment isebenza neMetro FM ezosakazela kuleli tende ngosuku lomcimbi.

Amanye amatende akhona yi-Ambrosia Haven, Beluga Hospitality Finish Line Marquee and Grandstand Lounge, Chaise Lounge, Insync Events Hospitality, In The Mix Lounge, Malibu Nights, Perere by Gushima, The Opulent Experience Marquee, True North with Saint SKN, Pegasus Lounge, JVS Agencies, Hive Energy Black and Gold Marquee, One Stop Hospitality neCafé Ulundi @ The Finishing Post.

Amathikithi kula matende aqala ku-R3500 kuya ku-R6500 kanti abanye abantu bavumelekile ukuthi bangathenga amatafula.