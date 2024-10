ILindelani izosonga iligi ngemidlalo emibili enzima njengoba izotholana phezulu ne-University of Western Cape ekuhambeni ngoMgqibelo, bese ivala ne-University of Johannesburg ekhaya ngoNovemba. Idinga ukuyinqoba le midlalo ukuzibeka ethubeni lokusinda ezembeni.

Esicongweni kwi-log, iMamelodi Sundowns ibiphumulile ngempelasonto kodwa isaqhwakele ngamaphuzu angu-74 emidlalweni engu-27.

I-University of Western Cape ilinciphisile igebe ngokunqoba iRichmond United ngo 2-1 kodwa isasele ngenqwaba yamaphuzu. Leli qembu laseKapa selihlanganise amaphuzu angu-63 emidlalweni engu-25.

Imiphumela yemidlalo yeHollywoodbets Super league yangempelasonto: Durban ladies 0-1 Lindelani Ladies, Royal AM 3-3 University of Pretoria, Thunderbirds Ladies 0-3 University of Johannesburg, JVW FC 1-2 First Touch, City Lads 1-1 University of Fort Hare, Richmond United 1-2 University of Western Cape, TS Galaxy Queens 2-1 TUT Matsatsantsa.