Kubikwa ukuthi izikhulu zalo mnyango zakhipha amathenda ezigidi ukuze kutholakale amaPPE kodwa izinkampani ezanikezwa umsebenzi kazizange ziwenze, zakhetha ukukhokhela lezi zikhulu nemindeni yazo ngezindlela ezahlukene.

Abasolwa abathintekayo abasebenzela lo mnyango nguMacDonald Sigudla, Dorries Mbatha, Bandile Ngcobo, Godisamang Molotsane, Kobus Mkhabela noSipho Monareng.

Izinkampani nabanikazi bazo iMaganeleni Trading and Projects (Pty) Ltd, Anthony Maganeleng Mashigo, Gladness Gugu Bulunga, Thandolwam Transport and Projects (Pty) Ltd, Mbombela Integrated Waste Management Services (Pty) Ltd, Orapaleng Molotsane, Tsidi Susan Sedibe, Superia Services Trading CC, Whisky Delisa Khumalo, Makulaspan Construction (Pty) Ltd, Thabang Lebo Andiswa Dibakoane, Ntando Ms Trading (Pty) Ltd, Bongani Edward Lukhele, Ligabho Le'Africa Properties (Pty) Ltd, Oratile Molotsane no-Ezrom Molotsane