Abanye abagqamile ngesikhathi kumenyezelwa abaqokelwe eminye imikhakha ebhekwe ngabomvu nguZakes Bantwini, oqokelwe eminxeni eyisikhombisa ebalulekile.

Phakathi kwayo kubalwa oweRecord of the Year, owe-Album of the Year noweMale Artist of the Year.

U-DJ Maphorisa nguyena olandela uZakes njengoba eqokwe emikhakheni eyisithupha.