NOKUBONGWA PHENYANE

USHAYA ibuya umcimbi wezindondo wokuklomelisa abaculi bakuleli nabaphesheya kwezilwandle amaMTV Africa Music Awards (MAMA).

Umcimbi owagcina ukuba khona ngo-2016, eGoli uke wama iminyaka ungekho ngenxa yezizathu ezingadalulwanga.

AbakwaMTV bamemezele ukuthi ubuya ngonyaka ozayo futhi uzoba se-Uganda, eThe Pearl of Africa ngoFebhuwari 20.

Ngenxa yeCovid-19, ngeke kuvunyelwe izethameli kodwa uzosakazwa bukhoma kuMTV Base (DStv Chanel 322) neMTV (DStv Channel 130). AbakwaMTV bathembisa ubumnandi bodwa. Bathe kuzonandisa abaculi basemazweni ahlukene e-Afrika.

UMonde Twala wakaMTV uthe kuzoklonyeliswa abaculi abazobe beqokwe eminxeni engu-20 abaphuma e-Afrika yonkana.

“Kulo nyaka kukhona nemikhakha emisha okukhona kuyo iMAMA Generation Change Award, Best Fan Base, Alone Together Best Lockdown Performance and Personality of the Year. Indondo engizokhuluma ngayo kakhulu yiMAMA Generation Change Award ezohlonipha intsha eyenze ushintsho emazweni ehlala kuwona, nekwenze lokhu ibhekene nezingqinamba ezihlukene kodwa yaphumelela.

Kuyajabulisa impela ukubuya kwalo mcimbi ozobe kungowesikhombisa kulo nyaka. Okusijabulisa kakhulu wukuthi ngeke sigcine ngokuwukhombisa e-Afrika kuphela kodwa naphesheya kwezilwandle bazowuthamela,” kusho uMonde.

Uthe abaqokiwe bazomenyezelwa ngenyanga ezayo bese kunikwa abalandeli babo ithuba lokuvota.

Umcimbi owaqala ngo-2008, usuhloniphe abaculi okukhona kubo u-2Face Idibia, AKA, Big NUZ, Cassper Nyovest, D’Banj, Diamond Platnumz, HHP, Liquideep, Lira noLupita Nyong’o.

UBONANG Matheba ubengomunye wosaziwayo abebekhona ngesikhathi kwethulwa ukubuya komcimbi amaThe MTV Africa Music Awards abuye aziwe ngamaMAMA Isithombe: TWITTER