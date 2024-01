UJoe uzonandisa eSun City Superbowl ngo-Ephreli 27, adlulele eGrandWest Arena, eCape Town ngo-Ephreli 28 bese imbenge eyisonga eSunBet Arena, ePitoli ngo-Ephreli 30.

UJOE Thomas okhuza ibuya kuleli ngoxhaxha lwamakhonsathi Isithombe: SIGCINIWE

Kulindeleke ukuba uJoe angaphumi esteji engawaqhululanga amanoni aziwa ngawo, okubalwa kuwo athi All That I Am, All The Things (Your Man Won't Do), More & More, Thank God I Found You, Good Girls, No One Else Comes Close nelithi I Wanna Know.

Umhleli walo mcimbi, uThato Segoale weVertex Events, uthe bakujabulele kakhulu ukubuyisa lesi sihlabani kuleli.