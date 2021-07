INGWAZI yemidlalo yethelevishini, uDuma Ndlovu, isebenzise inkonzo yesikhumbuzo sikaTsepo Tshola ukukhulekela ukuthi amaciko asizakale njengoba ekhala ngokubhuqwa yindlala ngenxa yokubhebhetheka kweCovid-19.

UDuma, obephethe uhlelo enkonzweni yesikhumbuzo ebiseJoburg Theatre izolo emini, ungumsunguli wemidlalo yethelevishini, iMuvhango, Uzalo neMbewu: The Seed.

UMike Gcabo obekhulumela umndeni kaTsepo Tshola enkonzweni yakhe yesikhumbuzo Isithombe: Twitter / Joburg Theatre

U-YVONNE Chaka Chaka ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo kaTsepo Tshola Isithombe: Twitter/ Joburg Theatre

UDUMA Ndlovu ukhulekele ukuthi sibe ngcono isimo esibhekene namaciko

"Umthandazo wami kuhulumeni wethu, emadlozini ethu nakuNkulunkulu ukuthi kulolu bhubhane sithole isisombululo samaciko ethu nabaculi ngoba njengoba sikhalela amabhizinisi afayo, sikhalela abantu abaphelelwa yimisebenzi, amaciko abanjwe ukhwantalala ayahluhlukumezeka ngaphandle kokuthi kube khona owezwayo," kusho uDuma.

"Amaciko ahlukumezeka ukudlula wonke umuntu. Ngebhadi amaciko awumphefumulo wanoma yisiphi isizwe. Yiwo asiza ukuvuselela imimoya yethu uma idinga ukuvuseleleka."

UTsepo, obezohlanganisa iminyaka engu-68 maphakathi nenyanga ezayo, ushone ngoLwesine eTeyateyaneng, eLesotho, emuva kokuhlaselwa yisifo esincike kwiCovid-19.

UDuma uthe lo mculi, obebuye aziwe ngeleThe Village Pope, yize azalelwa eLesotho kodwa ubeyisakhamuzi sakuleli nakhona.

Umngani kaTsepo, uYvonne Chaka Chaka, umchaze njengomuntu obeyisimanga. Uthe wamsiza ngesikhathi eqopha i-albhamu yakhe, iYvonne and Friends.

"Bantu baseLesotho anilahlekelwana nodwa, nathi silahlekelwe. Nabantu baseNingizimu Afrika bebemthanda. Asikholwa ukuthi awusekho kodwa ukwenzile obekumele ukwenze," kusho uYvonne ethi akokhonza koSteve Kekana, Hugh Masekela, Oliver Mtukudzi, Brenda Fassie nabanye.

Esiteji bekushiyelana inkundla abaculi abahlukene, abebezoduduza ngomculo.

USipho "Hotstix" Mabuse, obebamba izinyembezi ngesikhathi ekhuluma ngomngani wakhe, uvule ngeculo lesizwe, iNkosi Sikelela. Abanye abebecula ngoPhutuma Tiso, Thandiswa Mazwai, The Soil, Ntlaks and Friends, Beyond Vocal nabanye.

Okhulumela umndeni, uMike Gcabo, ubonge uhulumeni nabantu bakuleli ngokuhlonipha uTsepo.

Uthe akafile kepha umoya wakhe usazoqhubeka uphile kwazise uthinte wonke umuntu ngomculo futhi wanikeza nethemba.

UDuma umemezele ukuthi lo mculi uzongcwatshwa ngoLwesihlanu oluzayo emathuneni aseThaba Bosiu Heroes Acre.

UTsepo, obesenomuzi eKensington, eGoli, wazakhela udumo esahola iSankomota kusukela ngo-1976 eLesotho.

Le bhendi isaziwa nge-Uhuru kwaze kwaba baduma kuleli ngengoma ethi Now or Never kanjalo nethi Papa.

Ushiye emhlabeni amadodana amabili, uKamogelo (36) noKatlego (29), ngoba umkakhe wadlula emhlabeni eminyakeni engaphezu kuka-30 eyedlule.