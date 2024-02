USelaelo uthe ukujabulele kakhulu ukuthola ingqayizivele yethuba lokusina ededelana nale ngwazi yase-USA,ezakhele udumo emhlabeni wonke ngenoni elithi You Should Be Mine, Don't You Get So Mad nethi Stay With Me Tonight.

“Ngesikhathi umgqugquzeli walo mcimbi engimema ukuba ngibe ngomunye wabaculi abanandisa noJeffrey, kuthe angindize wukujabula njengoba kuyinqabakayitholwa yethuba leli.

Njengoba kuzobe kungokokuqala ukuba uJeffrey acule bukhoma kuleli, ngikulangazelele kabi ukumkhombisa ukuthi thina baculi baseNingizimu Afrika siphiwe kanjani nokumzwiswa isigqi saseMzansi. Ngikujahe kabi nokuba nesikhathi esimnandi nabalandeli bomculo wami,“ kuphetha uSelaelo.