Emcimbini wangoMgiqbelo, obuseGallagher Convention Centre, eMidrand, uGatsheni ukhale wemuka nezindondo ezimbili; iLesedi FM Male Artist of the Year neBest Maskandi Album.

“Ngibonga okokuqala ngithola indondo yeBest Maskandi Album, kube yinjabulo kimi. Kodwa okube kukhulu ukuthola indondo enkulu kakhulu, ye-Best Male artist of the year, ngiyathobeka. Ngibonge abantu abahambe nami kule ndlela. Njengomculi bekuhlezi kuyiphupho lami ukuwina indondo yamaSama, njengoba bengihambele zona lezi zindondo ngempela sibuye nazo zombili,” kusho uGatsheni.

UMthandeni okuyindondo yakhe yokuqala kulo mcimbi, uthathe indondo evotelwayo iMotsepe Foundation Record of the Year.

Kulo mcimbi uKabza de Small noTyala kube ngabaculi abathathe izindondo eziningi.

UTyla uthole izindondo ezintathu okukhona kuzo i-Female Artist of the Year, Newcomer of the Year neBest Pop Album.

UKabza De Small uthole indondo ye-Album of the Year, Duo/Group of the Year neBest Amapiano Album.