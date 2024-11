Lo mdlali ogijima kwi-flank uthole indondo ye-Men’s 15s Player of the Year, enikwa umdlali ovelele embhoxweni emhlabeni jikelele. Kulo munxa ubeqokwe nozakwabo bamaBhokobhoko ababili, u-Eben Etzebeth no-Cheslin Kolbe, no-Caelan Doris wase-Ireland.

Umdlali wasemuva wase-England, u-Ellie Kildunne, uqokwe njengeWomen’s 15s Player of the Year, kwathi umqeqeshi weqembu laseFrance leSevens, u-Jérôme Daret, wathola indondo yeCoach of the Year.

Abangene eqenjini lekhethelo labeselisa abangu-15:

1. Ox Nche (South Africa) 2. Malcolm Marx (South Africa) 3. Tyrel Lomax (New Zealand) 4. Eben Etzebeth (South Africa) 5. Tadhg Beirne (Ireland) 6. Pablo Matera (Argentina) 7. Pieter-Steph du Toit (South Africa) 8. Caelan Doris (Ireland) 9. Jamison Gibson-Park (Ireland) 10. Damian McKenzie (New Zealand) 11. James Lowe (Ireland) 12. Damian de Allende (South Africa) 13. Jesse Kriel (South Africa) 14. Cheslin Kolbe (South Africa) 15. Will Jordan (New Zealand).