ZIZOBANGA indondo eyodwa izethenjwa ezintathu zamaBhokobhoko, u-Eben Etzebeth, Cheslin Kolbe noPieter-Steph du Toit, njengoba ziqokelwe emunxeni, i-Men’s 15s Player of the Year kumaWorld Rugby Awards. Le ndondo zizoyibanga nomdlali wase-Ireland, uCaelan Doris.

Bobane laba badlali bagqamile kulo nyaka. UDu Toit, Etzebeth noKolbe benze ezibukwayo ngesikhathi amaBhokobhoko enqoba iRugby Championship nasohambweni lwakamuva lwaphesheya lapho evule khona ngokuguqisa i-Scotland ne-England. UDoris udlale indima enkulu ngesikhathi i-Ireland inqoba isicoco seSix Nations nangesikhathi ivakashele eNingizimu Afrika lapho idlale khona ngokulingana ngo 1-1 namaBhokobhoko ochungechungeni lwemidlalo emibili. USacha Feinberg-Mngomezulu, odlale okokuqala kumaBhokobhoko kulo nyaka, uqokelwe indondo yeMen’s 15s Breakthrough Player of the Year. Kulo munxa uzobanga no-Immanuel Feyi-Waboso wase-England, uJamie Osborne wase-Ireland noWallace Sititi waseNew Zealand.

Abazonqoba bazomenyezelwa emcimbini ozobanjelwa eMonaco ngeSonto ebusuku. “Ngithanda ukuhalalisela abadlali ngokuqokwa kwabo kulandela ukwenza ezibukwayo ezingeni eliphakeme lombhoxo kule sizini. Okwenza ukuqokwa kwabo kukhetheke kakhulu ukuthi iningi labo selinqobe izicoco ezimbili zeNdebe yoMhlaba futhi basaqhubeka nokuba sezingeni elilindelekile kumaBhokobhoko,” kusho umqeqeshi wamaBhokobhoko, uRassie Erasmus. “Ngaphezu kwalokho, sesisebenzise abadlali abangu-50 emidlalweni yethu kule sizini ngakho-ke ukubabona bebalwa nabadlali abahamba phambili emhlabeni kuyajabulisa. Siyaziqhenya ngabo futhi sibafisela inhlanhla uma sekuvezwa abawinile.”

U-Etzebeth wayengomunye ababeqokelwe le ndondo ngo-2013 nanyakenye kodwa wangaphumelela. UKolbe wayeqokiwe ngesikhathi ithathwa nguDu Toit eqokwa njengomdlali ovelele emhlabeni ngo-2019. Abanye ababili baseNingizimu Afrika abahambe nalo mklomelo ovelele nguSchalk Burger ngo-2004 noBryan Habana ngo-2007. Abaqokelwe amaWorld Rugby Awards: World Rugby Men’s 15s Breakthrough Player of the Year: Sacha Feinberg-Mngomezulu (South Africa), Immanuel Feyi-Waboso (England), Jamie Osborne (Ireland), Wallace Sititi (New Zealand).

World Rugby Men’s 15s Player of the Year: Caelan Doris (Ireland), Eben Etzebeth (South Africa), Pieter-Steph du Toit (South Africa), Cheslin Kolbe (South Africa). International Rugby Players Men’s 15s Try of the Year: James Lowe (Ireland), Lorenzo Pani (Italy), Nolann Le Garrec (France), Akaki Tabutsadze (Georgia). World Rugby Women’s 15s Breakthrough Player of the Year: Caitlyn Halse (Australia), Maddie Feaunati (England), Erin King (Ireland), Hannah King (New Zealand).

World Rugby Women’s 15s Player of the Year: Pauline Bourdon Sansus (France), Ellie Kildunne (England), Alex Matthews (England), Alex Tessier (Canada). International Rugby Players Women’s 15s Try of the Year: Alyssa D’Incà (Italy), Georgia Ponsonby (New Zealand), Maya Stewart (Australia), Marine Ménager (France). World Rugby Men’s Sevens Player of the Year: Antoine Dupont (France), Aaron Grandidier Nkanang (France), Terry Kennedy (Ireland).