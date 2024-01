ZIGQAMISE ukuxhuga kwezobunhloli eNingizimu Afrika nokucwasana ngokobuhlanga izinhlangano ezilwela amalungelo abantu kuleli, zethula imibiko yazo ngezibhelu zangoJulayi 2021 eMhlanga ngoMsombuluko.

Lezi zinhlangano, okuyiSouth African Human Rights Commission (SAHRC) neCommission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities, zichithe isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili ziphenya ngezibhelu.