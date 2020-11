USEDLULILE emhlabeni umdlali weMamelodi u-Anele Ngcongca. UNgcongco (33) kubikwa ukuthi udlule engozini yemoto eyenzeke KwaZulu-Natal namhlanje ekuseni.

Lo mdlali ushona nje uSuthu neSundowns bebesadna kuvumelana ngokubolekana uNgcongca obeyibamba emuva kwesokudla naphakathi nendawo.

Maphakathi nesizini edlule uNgcongca uvuselele inkontileka yakhe ngonyaka kwiSundowns nombandela wokuyelula.

Emuva kwalokho kuvele izindaba zokuthi usesayine nelinye iqembu laseBelgium kodwa abaphathi bakhe bakuchitha lokho.

UNgcongca udlale imidlalo engaphezulu kuka-300 esigabeni esiphezulu sebhola eBelgium ngaphambi kokubuya kuleli ezodlalela iMamelodi Sundowns ngo-2016. Udlalele iBafana Bafana imidlalo ewu-53.

Ezinkundleni zokuxhumana ingene ilekanyana imiyalezo yenduduzo neyokudabuka ngokudlula kwalo mdlali.

Anele Ngcongca passing away in a car accident days after Mshoza's passing is really traumatic #RipAneleNgcongca pic.twitter.com/ZMm3I3Fedt — Callie (@CalliePhakathi) November 23, 2020

We’re saddened by the passing of former Sundowns defender Anele Ngcongca. Our condolences are with his friends and family.



RIP Anele. pic.twitter.com/NISgbhJZlV — Cape Town City FC (@CapeTownCityFC) November 23, 2020

Absolutely tragic news that former Genk, Sundowns and #Bafana defender, Anele Ngcongca, has passed away after a car accident in the early hours of this morning... Devastating.



Another South African footballer taken too soon on the roads. A depressingly regular occurrence. RIP. pic.twitter.com/ngjaaDX5nZ — Joe Crann (@YesWeCrann) November 23, 2020