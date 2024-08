Ngo-2018 uqophe umlando elingisa kwifilimu yaphesheya kwezilwandle eyaba nedumela umhlaba wonke, i-Black Panther, wenza esifanayo nango-2020, kweyesihlabani somculi waphesheya kwezilwandle, u-Beyonce, ethi Black Is King.

Ngawo futhi u-2020 kuya ku-2023, uphinde wenza ezibukwayo kwithelevishini, elingisa indawo kaMam’ Sonto Molefe emdlalweni wakuMzansi Magic osuwaphela, i-Gomora.

Eminye imidlalo yethelevishini namafilimu alingise kukho yi-I Dreamed of Africa, In My Country, Blessers, What Did You Dream?, Seriously Single, Sgudi Snaysi, Yizo Yizo, The Line, A Woman of Color, Mazinyo Dot Q ne-Thula's Vine.