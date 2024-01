BAYAZIPHIKISA izincomo ezethulwe yizinhlangano ezilwela amalungelo ngemva kokuthi zethule imibiko ngophenyo lwezibhelu ezenzeka ngoJulayi 2021.

Abezinhlaka ezehlukene ezilwa nobugebengu emphakathini banemibono ehlukile ngemibiko eyethulwe ngoMsombuluko, yizinhlangano zamalungelo okuyiSouth African Human Rights Commission (SAHRC), neCommission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities.