Le ntokazi eyisithulu ithi umndeni, abangani nomphakathi wonkana bahlangana ndawonye ngesikhathi eneminyaka emibili bayinikelela ukuze ithole umshini wasendlebeni, yase iqeqeshwa ngosizo lwe-speech therapy iminyaka emibili ukuze akwazi ukufunda ukukhuluma.

Ukunqoba kwale ntokazi kujabulise abantu abafana nomculi uNandi Madida okhulisa indodakazi ene-Autism nabanye abaningi ababone ukunqoba kukaMia kuzoqhakambisa ulimi lwezandla kanjalo nokunikeza ithemba kubantu abaningi abakhubazekile.

Could have not said it better my sister! Congratulations to Mia Le Roux our new Miss SA representing sign langauge our 12th official langauge in SA. Chidimma has been invited to Miss Universe Nigeria she must go there and represent her people we will support her and even vote.