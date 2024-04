Nyakenye uMagic Voice uhlabane ngomklomelo weBest Star Male Artist of the Year kumaShining Star Awards lapho abeqhathwe khona nabaculi base-Afrika.

Nyakenye uhlonishwe ngomklomelo weDigital Certificate emqhudelwaneni obuse-India i-International Prime Awards.

Uphinde waqokwa kuma-International Golden Awards Phillipines 2023 e-Aberdeen Court Hotel, ePhillipines ngoMeyi 13 nyakenye.

UMagic Voice ubesemunxeni weMost Outstanding Achievement in the Field of Music Industry and International Media Influencer of the Year.