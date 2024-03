Abaculi abashisa izikhotha kulezi zinsuku, uKhuzani “Gatsheni” Ndlovu noMthandeni “Igcokama Elisha” Manqele sebeyingxenye yochungechunge lwamakhonsathi akuleli kaJeffrey Osborne, abizwa ngokuthi You Should Be Mine South African Tour.

UJeffrey Osborne (76) onenqwaba yemiklomelo, uthembise ukuqhulula wonke amanoni akhe adume ngawo umhlaba wonke okubalwa kuwo elithi The Family, On The Wings of Love, Stranger, You Should Be Mine namanye angasoze abuna.

Lo luchungechunge luqale ngoLwesithathu eGrandwest Arena, eCape Town.

Luzodlulela KwaZulu-Natal ngoMgqibelo naseSunbet Arena, ePretoria ngoMashi 20 bese imbenge isongwa e-Emperor’s Palace, eKempton Park eGoli ngoMashi 29.