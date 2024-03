Kubaculi ababoshelwe kwiMessiah yakulo nyaka kubalwa uVanessa Tait-Jones (soprano), uBongiwe Nakani (mezzo), Stefan Louw (tenor) noBongani Kubheka (bass).

Ezingomeni okulindeleke ukuba zihlatshelelwe kulo mdlalo kukhona iHallelujah Chorus, Ev'ry Valley, O Thou That Tallest Good Tidings to Zion, He Was Despised, I Know That My Redeemer Liveth, Rejoice Greatly, O Daughter of Jerusalema, Why Do The Nations, The Trumpet Shall Sound, All We Like Sheep, For Unto Us a Child Is Born, Amen namanye amanoni.

Ngesiwombe sokuqala iMessiah ithatha imizuzu ewu-50 bese esesibili sidonsa imizuzu ewu-40.