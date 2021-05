SEBEZWAKALISE ukungagcukiseki abantu bakuleli ngokushaywa indiva komculi waseLimpopo uMakhadzi kumaSouth African Music Awards (SAMA).

Lo mculi ozakhele igama kubantu ngengoma ethi Motorokisi uzikhalalele emakhasini akhe ahlukene ezinkundleni zokuxhumana ngokuvalelwa ngaphandle kumaSAMA.

“Ngiwafakile amafomu okuqokwa kumaSAMA kodwa mhlawumbe bengingenako obakufunayo,” kusho uMakhadzi.

I did submited samas nomination forms but unfortunately maybe I didn’t meet their requirements 😭😭 — Makhadzi Muimbi SA (@MakhadziSA) May 19, 2021

Abalandeli bakhe balokhu bemduduze njalo, omunye ubhale wathi: “Uhlezi uqashwa njalo kanti futhi umculo wakho udayisa kakhulu, ungalilahli ithemba.”

Abanye bakhumbule ukuthi ngonyaka odlule ingoma kaNomcebo Zikode noMaster KG iJerusalema ayizange iqokwe kumaSAMA kodwa yayithakaselwa umhlaba wonke.

Sekujwayelekile ukuthi kube khona amaciko nabalandeli abangajabule ngabaqokelwa amaSAMA. Ngo-2015 ingoma kaCassper Nyovest iDoc Shebeleza ayizange iqokwe kuma SAMA nakuba yayishisa futhi idlala ubuthaphuthaphu emsakazweni nasezindaweni zobumnandi. Lokhu kwamphatha kabi lo mrepha. Kulo nyaka ukewabhala ekhasini lakhe kuTwitter epiklela abahleli ukuthi uphumelele ngaphandle kwamaSAMA.

Made it this far without a SAMA. Who else? — Don Billiato (@casspernyovest) January 23, 2021

Ngo-2017 uBabes Wodumo naye bamshaya ngesithende esedume umhlaba wonke ngeWololo nokwaphetha ngokuthi baqophe ivideo benoMampintsha bekhalaza. UMampintsha waze wabhadlaza inhlamba ekhalaza kubalandeli, kodwa bagcina bexolisile noBabes.