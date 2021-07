KUCASUKE abaningi ezinkundleni zokuxhumana bebona i-video yomlingisi, uNtando Duma, ethuka owesifazane omhlophe obemkhuza ngokupaka endaweni yabakhubazekile.

Kule video kuzwakala owesifazane emtshela ukuthi akasuse imoto lapho epake khona ngoba kunophawu olushoyo ukuthi yindawo yabakhubazekile.

Lo mlingisi weThe Queen umphendula ngokudelela lo wesifazane, athi: “Ubani othi angihambi ngesihlalo esinamasondo, belungu niyadina nithanda ukukhuluma.”

Uyaqhubeka aze agcine emthuka lo wesifazane obengaveli kwi-video.

