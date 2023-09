Ngaphambi kokuza eThekwini, lo mculi wodumo lwengoma ethi You Are My Lady, neRock Me Tonight, ngoMgqibelo uzoqala e-Emperors Palace eKempton Park.

UFreddie uthe ukujabulele ukuzonandisa kuleli okokuqala ngqa empilweni yakhe.

"Ngizwe izindaba eziningi ezimnandi ngalelim zwe elihle nokuthi abantu baseMzansi bawuthanda kanjani umculo wami,“ kusho uFreddie.

Ezingomeni okulindeleke ukuba uFreddie angaphumi esteji engaziculanga kubalwa ethi Rock Me Tonight, You Are My Lady, All I Ever Ask, Have You Ever Loved Somebody, Tasty Love namanye amanoni.