Kuthiwa ziyolala izinsizwa kusale izibongo, kunjalo nasencwadi ethi Keorapetse Kgotsotsile and the Black arts movement ebhalwe ngu-Uhuru Portia Phalafala, ngenhloso yokuhlonipha uBra Willie. Kukhona ethi We have everything we need to start again ebhalwe nguKoleka Putuma.

Bakhona nababhali baseThekwini, okunguShubnum Khan ngencwadi ethi The lost love of Akbar Manzil, nethi Darlings of Durban ebhalwe nguShafinaaz Hassim neka-Ashwin Desai ethi Durban Casbah.

Abakwa -Exclusive Books baqhakambisa ukucikoza kwabalobi okugxile ezihlokweni ezithinta ezepolitiki, amancoko, amanoveli ahlukene, ezokufundisa izingane nezokuzigqaja ngamasiko ezizwe ezahlukene. AbeHomebru bagcizelela ukuthi abantu bafunde izilimi zezinye izinhlanga ukuze baziqondisise futhi bakwazi ukuxhumana nabanye.