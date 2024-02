OMUNYE wabalingisi abahamba phambili kuleli, uWiseman Mncube, uzohlanganyela ajabule nabantu ababambe iqhaza empumelelweni yakhe kusukela engena kulo mkhakha.

UWiseman (34) wasoLundi usezakhele udumo ngezindawo eziqavile abezilingisa kuZalo, My Brother's Keeper, The Kingdom-Ukhakhayi, The Wife, Shaka iLembe, eHostela, Gold Diggers, Generations The Legacy, Mandoza Biopic, Sokhulu & Partners, Ring of Lies, Rage of a Lioness, The Turning Point, Liberty, Ingozi neMamello.