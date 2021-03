USOMAHLAYA waseMpangeni, uCeleste "Queen of Zulu Comedy" Ntuli, uthi kuye ukuqedwa kweSibaya akubanga ukuphela komhlaba. UCeleste (42) ubelingisa indawo kaSiphokazi Zungu kusukela ngo2013. Sekuwumlando ukuthi indawo yeSibaya seyizothathwa ngomunye umdlalo osihloko sithi Diepsloot.

"Kimi kube ukuvuleka kwamathuba amasha ebengingasawatholi ngenxa yokuxinwa ukulingisa kwiSibaya. Empeleni ngesikhathi kuqala Isibaya sasingazitsheli ukuthi sizoqhubeka isikhathi eside. Sasithi sizodlala nje unyaka owodwa siphele." Yize kunjalo kodwa uthe kuye Isibaya besifana nesikhungo sokulingisa.

"Yize ngingenalo ijazi kodwa kwiSibaya ngiphume senginalo ngenxa yolwazi engiluthole khona. Mina ngilingise kwiSibaya ngingakufundelanga ukulingisa. Bengazi kona ukuthi ngeke kwangihlula kodwa kwiSibaya ngifike ngafunda lukhulu."

Uthe okwenze wahloma ngolwazi ukuthi ubelingisa namaciko asemnkantshubomvu. "Engikufunde kakhulu ubuciko bokulingisa njengoba bengidlala indawo yomuntu ongesiye untanga wami. Bengikwazi ukwenza abantu bakholwe ukuthi nami ngimdala. Bengifana nomuntu osegunjini lokufundela umsebenzi ngenxa yokusebenza nabantu asebeneminyaka kule ndima."

Uthe manje ukhululekile ngoba usenesikhathi esanele sokwenza eminye imisebenzi abeseyizibile.

Uthe yize esezimisele ngokugxila kakhulu emicimbini yamahlaya kodwa akakuyekile ukulingisa. "Abantu basazongibona kweminye imidlalo engizobizwa kuyo. Ngikhuluma nje kukhona ifilimu engizobonakala kuyo esezingeni lomhlaba. Empeleni sengayishutha kudala sekusele ukuba ikhonjiswe abantu."

Kulezi zinsuku ubuye avele nasesikhangisweni seSavanna.

Njengoba eke wethula i-Our Perfect Wedding: Gift of Love noNomsa "Gomora Diva" Buthelezi-Shezi, uCeleste uthe empeleni kwakufanele asakaze lolu hlelo lomshado lusaqala kodwa waphazanyiswa ukuba matasatasa. "Yingakho ngigcine sengethula amazwibela alo." UCeleste wenza izifundo ze-Entertainment Technology eDurban University of Technology ngaphambi kokuhlekisa kwi-99% Zulu Comedy. Ikhono lakhe ligqame kakhulu ohlelweni lweTV iSo You Think You're Funny ngo2009. Useke waqopha iDVD ethi Seriously Celeste neHome Affairs. Emuva kokulingisa kwiSibaya akabange esabheka emuva njengoba eselingise kwiLockdown, 10 Days in Sun City nakwiLooking For Love. Waqokwa kumaSaftas futhi wawina iFlying Solo Award neComedy G Award kuma2019 Savanna Comics' Choice Awards.