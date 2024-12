UMSAKAZO womphakathi waKwaZulu-Natal, iRadio Khwezi, ukhale wemuka nemiklomelo eyisithupha kowe-14th Telkom Radio Awards ngoMgqibelo, eSandton Convention Centre, eGoli.

Phakathi kwezindondo eziwolwe yisiteshi esizinze eKranskop, kubalwa eyeStation of the Year (Community), Best Community Project #IkhweziLizaKuwe, Best News and Actually Show- Amabalengwe (Thembelani Buthelezi), Best Afternoon Drive Presenter-Saziso Dlamini, Best Night Time Show- Sakha Isizwe (Saziso Dlamini) neStation Manager's Choice -Phakamani Mkhwanazi.