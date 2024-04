UMNYANGO wezemiDlalo, ubuCiko namaSiko usumemezele uhlu lwalabo abaqokelwe amaSouth African Sport Awards (SASA) anonyaka. Lo mcimbi, ozobe ugujwa okwesi-17 kulo nyaka, uzoba seSun City Superbowl eNorth West ngoMeyi 5.

Kuneminxa engu-19 lapho kuzohlonishwa khona abenze kahle emikhakheni ehlukene yezemidlalo kusukela ngoSepthemba 1 ka-2022 kuya ku-Agasti 31 nyakenye. Abadlali, abaqeqeshi kanye neqembu lesizwe lebhola lombhoxo lakuleli, amaBhokobhoko, baqokwe eminxeni eminingi kulandela impumelelo yabo ngonyaka odlule ngesikhathi bevikela iNdebe yoMhlaba eFrance. Ukaputeni, uSiya Kolisi, usethubeni lokuwina indondo yeSports Star of the Year, u-Eben Etzebeth uqokwe emunxeni weSportsman of the Year bese uMannie Libbok eqokwa koweNewcomer of the Year.

Umqeqeshi, uJacques Nienaber ungomunye walabo abazobe bebanga indondo yeCoach of the Year, amaBhokobhoko azobe ebheke ukuthatha umklomelo weTeam of the Year, bobabili uKolisi no-Etzebeth basethubeni lokuthola indondo yePeople’s Choice ezovotelwa ngumphakathi. “Ama-South African Sports Awards enzeka esikhathini esibalulekile emlandweni waseNingizimu Afrika. Sigubha iminyaka engu-30 yentando yeningi futhi abadlali bethu kanye namaqembu bebelokhu belindizisa ifulegi lakuleli. Kuma-SA Sports Awards sibungaza indima edlalwa ezemidlalo yokuhlanganisa abantu bakuleli, nasekukhuphuleni umoya wenjabulo ezweni,” kusho uNgqongqoshe woMnyango wezemiDlalo, ezobuCiko namaSiko, uZizi Kodwa esitatimendeni ngemuva kokumenyezelwa kwabaqokiwe ngoLwesithathu ebusuku. *Abafisa ukuvota emunxeni wePeople’s Choice kufanele baqhafaze u- 120*32020# bese befaka uhlamvu oluqondene nalowo abamvotelayo.

Abaqokwe emikhakheni eyahlukene: SPORTSWOMAN OF THE YEAR Kisten Neuschafer

Tatjana Smith Laura Wolvaardt SPORTSMAN OF THE YEAR

Andrew Birkett Eben Etzebeth Sivenathi Nontshinga

SPORTSMAN OF THE YEAR WITH A DISABILITY Mpumelelo Mhlongo Donald Tebogo Ramphadi

David Watts SPORTSWOMAN OF THE YEAR WITH A DISABILITY Simone Kruger

Kat Swanepoel Kgothatso Montjane COACH OF THE YEAR

Jacques Nienaber Rocco Meiring Jason Sewanyana

SPORT ADMINISTRATOR OF THE YEAR Mark Alexander Sibongile Fondini

Louis Polome SPORTS JOURNALIST OF THE YEAR Khanyiso Tshwaku

Sihle Ndebele Vaylen Kirtley SPORT PHOTO OR VISUAL JOURNALIST OF THE YEAR

Samuel Shivambo Vincent Matlou Kirsten Olivier

NEWCOMER OF THE YEAR Gerald Coetzee Manie Libbok

Karabo Cassius Morapedi Elanza Jordaan" VOLUNTEER OF THE YEAR

Hubert Oliphant Beka Ntsangwese Zelma Basson

TEAM OF THE YEAR Springboks T20 Women Cricket team

Sheep Shearing SA FEDERATION OF THE YEAR South African Rugby Union

Cricket South Africa Cycling South Africa RECREATION BODY OF THE YEAR

Amandal WC Vakhegula-Vhakhegula Made 4 More

INDIGENOUS GAME TEAM KZN Kho-Kho Male Team LP Nvuca Team

GP Diketo Team SCHOOL TEAM OF THE YEAR Hoer Lanbouskool Oakdale - Tug of War

Afrikaanse Hoer Meisiesko - Netball Clapham High School - Football DEVELOPING SCHOOL OF THE YEAR

Edendale Technical High School Under-15 Girls MM Sebitloane Special School Hlabi School

TECHINCAL OFFICIAL OF THE YEAR Sean Rapaport Reinet Barnard

Aimee Barrett-Theron SPORTS STAR OF THE YEAR Siyamthanda “Siya” Kolisi

Tatjana Smith Simone Kruger PEOPLE'S CHOICE

A: Eben Etzebeth B: Gerda Steyn C: Siyamthanda “Siya” Kolisi