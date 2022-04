AMAQEMBU ezokusubatha KwaZulu-Natal, azothumela izethenjwa zawo kwiTotalsport Two Oceans Marathon eqala ngoMgqibelo, isongwe ngeSonto eKapa.

NgoMgqibelo, isibhamu sebanga lika-21 km sizoqhuma ngo-6.30 ekuseni. NgeSonto, kuzobe sekugijinywa owebanga lika-56km ozoqala ngo-5.20 ekuseni.

Womabili amabanga azosukela kuDean Street, eNewlands, aphelele e-UCT Rugby Fields, eKapa.

UBongumusa Mthembu waseBulwer, ogijimela i-Arthur Ford AC, uqinisekisile ukubuyela kulo mjaho ukuyovikela indondo yakhe yegolide kwelika-56km.

Ugcina ukugijinywa lo mjaho ngo-2019, uMthembu wanqoba ngesikhathi esiwu-3:08.39. Kwabesifazane intambo yashaywa wuGerda Steyn (3:31.25).

UMthembu ozobe engaqali ukuba kulo mjaho, waziwa ngokunqoba iComrades Marathon ngo-2014, 2017 nango-2018.

Omunye wabagijimi beHollywoodbets AC oya eKapa, uNkosikhona Mhlakwana waKwaMathandubisi, eHowick. Kuzoba ngokokuqala eba yingxenye yeTwo Oceans. Lo msubathi uzakhele igama elala indawo yesi-11 kwiComrades Marathon yango-2019, eqala ukuyigijima.

Ngaphambi kokuya kwiTwo Oceans, ushaye intambo kwiPrince Mangosuthu Ultra 52km Marathon (2:59), Best of the Best Marathon (2:16.37) nakwiPDAC 25 km (1:15).

UMdu Khumalo ongumsunguli nomqeqeshi kwiPhantane, uthe uzothumela uSiboniso Sikhakhane kwelika-56km.

Lo msubathi osesikwatini sesikhashana se-Athletics South Africa (ASA), nyakenye, kwiCape Town Marathon, ulale isishiyagalombili (2:11). Abanye bePhantane abazogijima ku-56km, uNkululeko Ngubane, Anele Dlamini, Solly Maduwa noMahlomola Sekhonyana owaphuma isine kwiComrades yango-2019.

Omunye wuDavid Ashworth ongumnyeni ka-Ann Ashworth oyingqwele yeComrades ngo-2018.

Kukhona nentokazi uLethu Letsoalo. UKhumalo uthe abazogijima kwelika-21km, uMbuleli Mathanga osezakhele igama kwi-track. Kuzoba ngokokuqala egijima iTwo Oceans.

UMandla Mngomezuku oyimenenja kwiXcel Running Club, uthe kwelika-56km bazogadla phambili ngoNdumiso Sokhela osanda kuphuma isikhombisa kwiBest of the Best. Lo mgijimi ucijwa wuXolani Mabhida wodumo lokuba umqeqeshi wama-ultra marathon.

Ku-21km, iXcel izomelwa wuSiyabonga Nkonde, Pakiso Mthembu, Sphamandla Nkosi nentokazi uRutendo Nyahora waseZimbabwe. I-Entsika AC izomelwa uMsawenkosi Mthalane.