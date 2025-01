Bangu-128 kuphela abafundi ababhale ezikoleni ezi-3 eNyakatho yeKapa, ​​kwehle kusukela kwezingu-305 zangonyaka odlule. IFree State inabafundi abangu-188, isuka ku-178 ngonyaka odlule.

Isikole esiku-Upper Highway, eThekwini, iKearsney College, sizuze izinga lokuphasa ngo-100% nokungunyaka we-12 ilandelana sithola le miphumela ngale kwalokho abafundi balesi sikole bathole u-98,5% wathola i-bachelor degree.

Siyabonga Mayibongwe-Nkomo from the class of 2024, is one of many who achieved excellent results in the matric IEB examinations. He shares his best memory from his matric year pic.twitter.com/QlFHHym317