UNKSZ Nomachule "Norma" Mngoma, osematheni kulezi zinsuku emuva kokugeqa amagula ngobe ngumyeni wakhe kwiKhomishini kaZondo, ubungazwe phesheya kwezilwandle esaphila kuma2021 Women and Men of Magnitude Awards.

UNksz Mngoma uklonyeliswe ngendondo ngenxa yemisebenzi ye-foundation yakhe yinhlangano kangoti wesifo somdlavuza wakuleli kodwa osezinze eNew York, e-USA, uDkt Thandeka Mazibuko ngoLwesihlanu. Echaza ngesinqumo sokuklonyeliswa kukaNksz Mngoma yiSinomusanothando Community Decelopment Organisation, uDkt Mazibuko uthe akuhlangene nepolitiki kodwa babheke amagalelo akhe emphakathi njengomuntu wesifazane.

"KwiWomen of Magnitude sibungaza abantu besifazane abangamavulandlela futhi abahola isizwe emhlabeni jikelele phezu kwezingqinambi abahlangabezana nazo...Ngifundile ngodaba lukaNorma. Ngawubona umsebenzi wakhe nowe-foundation yakhe emphakathini. Ngibuye ngabona ibhizinisi, amandla, ukuzithoba ngisho ebhekene nezimbila zithutha."

Uchaze uNksz Mngoma njengomuntu wesifazane ophokophelayo ngisho nezimo zingavumi.

Ephawula ngalo mklomelo ku-Instagram, uNksz Mngoma uthe uyazithoba futhi uzizwa ehlonipheke kakhulu ngendondo ayinikezwe ngabaseNew York ngenxa yemisebenzi yakhe.

"Ngiyithole ngenxa yemisebenzi emingiyenza nge-foundation yami nokunqoba bonke ubunzima ebengihlangabezana nawo. Lobu ubufakazi bokuthi uma uNkulunkulu ethi 'Yebo, akekho ongathi cha. Kwenzeka lokhu nje emasontweni adlule bengithola amazwi angiqinisa idolo kubantu abasemqoka emhlabeni wonke. Ngiyabonga bantu baseNew York ngokubona okuhle kimi nenhlangano yami," kuphetha uNksz Mngoma.

UDkt Mazibuko uthe bebengaqali futhi begcina ngoNksz Mngoma kodwa baqeda iminyaka elishumi betusa imisebenzi yabantu bamazwe ngamazwe. Kubona ubale uLinda Beckham owaseHarlem New York, uBob Humber ongumsunguli wenhlangano ezinze eManhattan (USA) iMfundi Kalunga Garden, uPetrina Hainguri owayeyiPhini likaNgqongqoshe wezeMpilo eNamibia, uTravis Thomas owasinda kwaze kwaba ngamahlandla amane esifweni somdlavuza neSephora Beauty Store ezinze eNew York ngenxa yeqhaza laso ekuqwashiseni ngesifo somdlavuza.

UDkt Mazibuko intokazi edabuka endaweni yakwaNyusa, ngasePinetown futhi engumsunguli wenhlangano esiza umphakathi iSinomusanothando Community Development. Naye unoxhaxha lwemiklomelo aseke wahlonishwa ngayo okubalwa kuyo i2010 Oprah Heroine, 2009 Checkers Women of the Year Award, 2015 South African Of the Year Award, 2014Standard Bank Rising Star, 2013 Prominent Women of the Year ne2012 Regional Business Women Association Achiever Award.