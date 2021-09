IMOTO: AUDI RS Q3

UMA ngicabanga ukuthi eminyakeni embalwa ezayo i-Audi izogxila ekwakheni izimoto ezihamba ngogesi njengoba nezinye izinkampani zisho, inhliziyo yami ivele ishone phansi.

Le nkampani inenjini esinqobe inqwaba yemiklomelo ye-International Engine of the Year Award eyi-2.5 litre TFSI five cylinder.

Uyithola kwiRS 3 neTT RS nakwiRS Q3 ikhona. Ngaphandle kwamandla ayo, enye into emnandi ngayo ukuduma kwayo okungathi ungalokhu ukuzwe njalo.

Njengoba iRS Q3 inama-drive mode ahlukene ayisithupha, okuyi-comfort, auto, dynamic, efficiency ne-individual, iduma kakhulu uma uyifake ku-dynamic. Kwi-individual yilapho uzisethela khona wena ukuthi ufuna ihambe kanjani bese uyakugcina lokho. Uma ufuna ukushintsha ngokushesha iye lapho uyisethe khona, ucindezela inkinobho esesiteringini nokungenye yezinto engizithandayo.

Wonke la ma-drive mode ashintsha indlela isiteringi esiyiyo, i-suspension, yinjini no-gearbox.

Ifuqa amandla angu-294kW ne-torque engu-480Nm futhi isebenzisa u-gearbox oyi-7 speed ozishintshayo.

Ukusuka ku-0 iye ku-100km/h kuyithatha imizuzwana engu-4.5 futhi ijubane elikhulu limiswe ku-250km/h kodwa uyakwazi ukwengeza imali bakunyusele libe ku-280km/h njengakule esihamba ngayo.

Njengoba idonsa ngawo wonke amasondo nje, emgwaqeni iyabambelela, ishaye intaba esakhiwa kahle itiyela eyehlela eTugela Ferry eMsinga kwangaba ndaba zalutho.

Engikuthanda kakhulu yisiteringi esigcwala isandla esiyindwangu okuthi noma ujuluka izandla singakuphunyuki.

Kuphethroli ibidla amalitha angu-12 kodwa kwa-Audi bathi iyakwazi ukudla angu-9.1 ngo-100km.

I-RS Q3 ifika nezinto ezingaphezu kwezijwayelekile kwiQ3 ngaphandle kokwengeza imali. Phakathi kwazo amaMatrix LED headlight, amarimu angu-21 inch, sports seats, Audi virtual cockpit plus neMMI navigation plus. Iyasho uma uphuma emzileni, inezipikha zeBang and Olufsen, ebengingazisebenzisi isikhathi esiningi ngoba ngifuna ukuzwa izinqawe, ikhamera ngaphandle nokunye.

Esihamba ngayo yengezwe nge-adaptive cruise control, i-panoramic sunroof, i-black styling package eyenza ibe mnyama kwi-grille, ezibukweni nasegameni layo nokunye.

I-RS Q3 yimoto ongayisebenzisa njengeyomndeni njengoba abagibeli behlala kahle nesikhala ebhuthini singu-530l. Kunezimbobo zokushaja ezimbili ngeselula. Uyakujabulela futhi nokuhamba ngayo emigwaqeni ethule.

Intengo:

Audi RS Q3 TFSI quattro R1 094 000

Ifika ne-Audi Freeway Plan yeminyaka emihlanu.