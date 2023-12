Eminye imidlalo eyenza uMbongeni wahlonishwa endimeni yokubhala nokudidiyela amafilimu ngethi Woza Albert, Township Fever, Mama (1995), Asinamali (1996), Maria Maria (1997), The Zulu-The Musical (1999), 1906 Bhambatha-The Freedom Fighter, The House of Shaka (2005), The Lion of the East (2006) neMbube (2023).

Wabuye waqokwa wuMnyango wezobuCiko namaSiko ukuba asungule futhi aphathe isikhungo iKZN Music House, okwabuye kwaqopha kuso iLadysmith Black Mambazo noSalif Keita.

Ziningi izincwadi ezibhalwe ngoNgema okubalwa kuzo ekaLaura Jones (USA) esihloko sithi Nothing Except Ourselves, The Best of Mbongeni Ngema-The Man and His Music ka-Isabel Cooke (USA), An Investigation Into Creation And Interpretation in Mbongeni Ngema's Intra-Cultural Theatre kaN.O. Sabelo (UKZN Thesis).

UNgema wabamba iqhaza engomeni yebhendi ye-reggae edume umhlaba wonke, iThird World, ethi Take This Song futhi wabuye waqopha kabusha inoni lakhe elithi Freedom Is Coming Tomorrow (Remix) ngokubambisana nomrepha abanjengo-eMtee, Saudi, Gigi Lamayne, Tamarsha, Reason, Blaklez, DJ Machaba neThird World.