Umdidiyeli womdlalo, u-Edmund Mhlongo, uthe nakuba lolu hlobo lomdlalo lumba eqolo kodwa uthe luyasiza ukuveza amakhono ahlukene kubalingisi njengoba bekwazi ukucula, ukudansa nokulingisa.

Le ngwazi esike yahlonishwa ngeLiving Legend Award nguMasipala weTheku, inxuse uhulumeni ukuba axhase imidlalo ukuze yande ezweni lonke.

UMhlongo ngomunye wamaciko ahlonishwayo kuleli nasemhlabeni jikelele ngokudidiyela imidlalo esezingeni lomhlaba, okubalwa kuyo iMambazo The Musical, Bayede Shaka- The Spear Is Born, One Among Many-Tribute To Chief Albert Luthuli, Madame President neminye.