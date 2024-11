KUZODELA amakhasana ozozibonela ngawakhe izihlabani zomculo kacothoza zidlana imilala bukhoma kwiBest Live Performance kuma-2024 SIP Isicathamiya Music Awards eJohnny Makhathini Hall eNdwedwe ngalo Mgqibelo kusukela ngo-10 ekuseni. UMSUNGULI wamaSIP Isicathamiya Music Awards, uSaziso Dlamini, enezingwazi zikacothoza, iKhola Brothers ezohlonishwa emcimbini oseJohnny Makhathini Hall eNdwedwe Isithombe:SIGCINIWE Ngokusho komgqugquzeli nomsunguli walo mcimbi, uSaziso Dlamini, amaqembu azobe ebanga isiteki sikaR40 000. Kumaqembu azobe ebanga lomklomelo kubalwa iBergville Green Lovers, NMZ Power Singers, Nombika Black Boys, Machunwini Black Swallows, Ndwedwe New Resolution, Highlands Vela Brothers, Amanda Amhlophe, Ndwedwe Original, Mpumalanga White Birds, Royal Messengers, Xolo Can't Get, Abafana bokuthula, Douglass Lover Boys, Inkululeko oMashiyakukhalwa, neNdwedwe Perfect Boys.

Eqhuba uSaziso uthe iqembu elizohlabana kwiBest Isicathamiya Group lizokhala lemuke nesamba sikaR5000 bese umlandeli ovote kakhulu ahlomule ngoR2 500. "Kulo mcimbi kuzobuye kubungazwe iqembu lesicathamiya eseliwuzungezile umhlaba futhi lihlabana uma liqhathwe nezingwazi zamazwe iKholwa Brothers," kusho uSaziso weSaziso Infotainment Projects. Kweminye iminxa kuboshelwe kanje. KwiBest Song Of The Year kuqhudelana Abafana Bethembelihle - MfokaMaziya, Pomeroy Gordon Stars- Ngithule Engathi Angimhoni neXolo Can't Get-Impilo Kayihlangani. KwiBest Song of all time kuqhathwe iMachunwini Black Swallows - Umshikashika, iMpumalanga White Birds- UThobile neRoyal Messengers-Lafa Ngathi.