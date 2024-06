Kwesinye isikhathi emidlalweni yethelevishini kuke kubhalwe indawo yomlingisi iqondaniswe nempilo yakhe yangempela. Kulokhu, uZola uthe indawo yokukhulelwa ayidlalayo ayiqondaniswe nalutho, uyalingisa akakhulelwe.

Ngaphandle kwale ndawo ayilingisayo, uthe zikhona ezinye izinto amatasa nazo kodwa angeke akwazi ukuzidalula okwamanje. Uthe okumjabulisayo ukuthi indima abakuyona ayibanqindi ukuthi benze eminye imisebenzi noma ngabe basasebenza kuleyo midlalo abasuke belingisa kuyona.

Le ntokazi yaqala ukulingisa ngo-2013. Phakathi kwemidlalo yethelevishini aseke walingisa kuyona kukhona iLockdown, iZibondiwe, Forced Love, Single Galz, Isono ngo-2021, Wathinta Umfazi ngo-2021, Slaying the Dragon ngo-2021, Generations: The Legacy ngo-2021 kuya ku-2022, The One Who Got Away ngo-2021 neRoomies nyakenye.