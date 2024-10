UMroza osakaza noSgqemeza Mbatha iVuka Mzansi Breakfast Show, uqokwe emkhakheni we-OAP (On-Air Personality) of the Year, lapho eqhathwe khona noMpumi Mlambo weMetro FM, uKemi Smalls (Nigeria), Onjema Chiwete (Nigeria), Kamene Goro (Kenya), Massawe Japanni (Kenya), Kozo Yankson (Ghana), AJ Akouko (Ghana), Azeezah Hashim (Kenya) no-EmmCee RNB (Nigeria).

Kwenzeka lokhu nje, lo msakazi uhlabane ngomklomelo we-Entertainment Radio Presenter of the Year kumaBasadi In Music Awards ngo-Agasti.

Imizamo yokuthola ukuphawula kukaMroza ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.

Kushubile emkhakheni wePodcast of the Year njengoba kuboshelwe iPodcast and Chill with MacG, iL-Tido Podcast, iThe Penuel Show neThe Venting Podcast kaGogo Sikhotheni.