Ungene emikhakheni emine, okungowe-Best Supporting Actor in a Telenovela ngendawo kaMabutho kwi-The River Season 5, i-Best Actor in A TV ngendawo kaDingiswayo kwi-Shaka Ilembe Season 1 nangekaBonga kwi-Adulting Season 1 kanye nakwi-Best Actor in A Telenovela ngendawo kaBandile Biyela kwi-Outlaws Season 1.

ITshedza Pictures iyona nkampani enemidlalo eqokwe kakhulu njengoba kuqokwe amaciko awu-29, kwathi iBomb Shelter Film Company yaqokwa amahlandla awu-20.

Abanye abaqokiwe ngoNomzamo Mbatha kwi-Best Actress in A TV, uWiseman Mncube okwi-Best Supporting in A Drama, uSenzokuhle Radebe okwi-Best Supporting Actor in A Drama, uSeputla Sebegodi kwi-Best Supporting Actor in A Telenovela, uMpho Sebeng kwi-Best Supporting Actor in A Telenovela, Hlengiwe Lushaba-Madlala kwi-Best Supporting Actress, uZikhona Sodlaba kwi-Best Actress in A Telenovela, uConnie Chiume kwi-Best Actress in A Telenovela, uSindi Dlathu kwi-Best Actress in A Telenovela nabanye.

Abadle umhlanganiso bazomenyezelwa emcimbini ozosakazwa bukhoma kuMzansi Magic (DStv Channel 161) nakwiSABC 3 ngo-Okthoba 26.