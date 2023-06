Abasakazi, izintatheli nosopolitiki bahlanganyele ndawonye bekhumbula umhlaziyi wezepolitiki ozakhele udumo ngokubaqonda ngqo, abasezikhundleni ngokuziphatha nangokusebenza kwabo.

Omunye wabasakazi othandwa kakhulu kuleli uRedi Tlhabi, uchaze umngani wakhe njengommese obukhali obegadwa nayilabo abebemzonda ngoba bebelangazelela ukuzwa uvo lwakhe ngezihloko ezahlukene kuleli.

[WATCH] "Even his detractors recognise his genius; they know that he was a necessary force in our society... We cannot deny the fact that Eusebius' voice was so pivotal to our democratic edifice." - @RediTlhabi pays tribute to late colleague and best friend #EusebiusMcKaiser. pic.twitter.com/YiUbqrOSAK