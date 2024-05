INTANDOKAZI yabalandeli be-Orlando Pirates, uPatrick “Tito” Maswanganyi, isethubeni lokuphuma inyinyitheka yimiklomelo uma sekugixabezwa abadlali abenze kahle ngesizini yeDStv Premiership ka-2023/2024.

Izolo iPremier Soccer League (PSL) imemezele abadlali, abaqeqeshi nonondweba abaqokelwe imiklomelo eyahlukene. Baningi abadlali abaqokelwe eminxeni eyahlukene nokubabeka ethubeni lokugoduka nemiklomelo engaphezu kowodwa. UMaswanganyi, osephenduke isithandwa sabalandeli beZimnyama, uqokwe eminxeni emine okungoweMTN8 Last Man Standing azowubanga nozakwabo eqenjini, uZakhele Lepasa, nonozinti, uSipho Chaine. Laba badlali basize iPirates yawina indebe yeMTN8 emuva kokwehlula iMamelodi Sundowns kowamanqamu eThekwini ngasekuqaleni kwesizini. UMaswanganyi uqokelwe nomklomelo weNedbank Cup Player of The Tournament, DStv Premiership Midfielder of The Season noweDStv Premiership Players Player of The Season. Lo mdlali, osebizwa nge-Ambulensi yaseTembisa, uzobanga oweDStv Midfielder of The Season noSanele Barns weRichards Bay noDevin Titus weStellenbosch. Emklomelweni wePlayers Player of The Season, kuzofanele ahlule u-Iqraam Rayners weStellenbosch noRonwen Williams ongunozinti weSundowns. Nakuba eqokelwe imiklomelo emine uMaswanganyi, abalandeli bebelindele ukuthi uzobalwa kwabazobanga oweFootballer of The Season ngenxa yemisebenzi yakhe kweZimnyama kule sizini. Lowo mklomelo uzobangwa nguWilliams, Rayners noTeboho Mokwena weSundowns okusuke umsindo ngesikhathi ewuwina ngesizini edlule.